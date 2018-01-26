В офисном центре в Риге произошла стрельба, один погибший

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В офисном центре в Риге произошла стрельба.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным СМИ, один человек погиб в результате стрельбы.

В службе неотложной медицинской помощи сообщили, что получили вызов в один из офисных центров на улице Мукусалас в Риге. В службе сообщили о том, что один человек получил тяжелые травмы. Его пытались спасти, но он умер в машине скорой помощи.

По предварительным данным, мужчина, неумело обращаясь с оружием, ранил другого человека. Подозреваемый уже задержан.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Начат уголовный процесс.