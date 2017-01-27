Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В одной из воинских частей Армении скончался солдат-срочник. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, четвертым гарнизонным следственным отделом Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении ведется расследование по выяснению обстоятельств смерти курсанта Саркиса Апиняна.

Согласно предварительным сведениям, 26 января примерно в 16:20 на строевом плацу N-ской воинской части МО Армении резко ухудшилось самочувствие солдата-срочника Самвела Апиняна. Его доставили в медцентр части, где примерно в 17:35 была зарегистрирована его смерть. По факту проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.