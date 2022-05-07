В Одесской ОВА подтвердили ракетные удары врага по городу-ВИДЕО

В Одесской областной военной администрации подтвердили ракетные удары врага по городу.

В Одесской областной военной администрации подтвердили ракетные удары врага по городу.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире информационного телемарафона.

"Враг снова показал свою подлость и несколько ракет прилетело. Все детали пока уточняются. Более подробная информация будет предоставлена через определенное время", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 мая 2022 года оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты.