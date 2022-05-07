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В Одесской ОВА подтвердили ракетные удары врага по городу-ВИДЕО

В Одесской ОВА подтвердили ракетные удары врага по городу-ВИДЕО В Одесской областной военной администрации подтвердили ракетные удары врага по городу.
В регионе
7 мая 2022 г. 17:41
В Одесской ОВА подтвердили ракетные удары врага по городу-ВИДЕО

В Одесской областной военной администрации подтвердили ракетные удары врага по городу.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире информационного телемарафона.

"Враг снова показал свою подлость и несколько ракет прилетело. Все детали пока уточняются. Более подробная информация будет предоставлена через определенное время", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 мая 2022 года оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Ukraynanın Odessa şəhərini intensiv raket atəşinə tutub - VİDEO

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