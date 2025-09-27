Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 16:48
    В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

    В Новгородской области РФ легкомоторный самолет после запуска двигателя начал движение и врезался в опору видеонаблюдения.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в соцсетях.

    Отмечается, что инцидент произошел накануне на посадочной площадке Кречевицы.

    "На посадочной площадке Кречевицы после запуска двигателя легкомоторный самолет Piper PA-23250 из-за неисправности тормозной системы начал самопроизвольное движение и столкнулся с опорой видеонаблюдения. На борту находился пилот. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

    Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

