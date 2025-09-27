В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюдения

В Новгородской области РФ легкомоторный самолет после запуска двигателя начал движение и врезался в опору видеонаблюдения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел накануне на посадочной площадке Кречевицы.

"На посадочной площадке Кречевицы после запуска двигателя легкомоторный самолет Piper PA-23250 из-за неисправности тормозной системы начал самопроизвольное движение и столкнулся с опорой видеонаблюдения. На борту находился пилот. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.