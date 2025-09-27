В Новгородской области РФ самолет врезался в опору системы видеонаблюдения
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 16:48
В Новгородской области РФ легкомоторный самолет после запуска двигателя начал движение и врезался в опору видеонаблюдения.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел накануне на посадочной площадке Кречевицы.
"На посадочной площадке Кречевицы после запуска двигателя легкомоторный самолет Piper PA-23250 из-за неисправности тормозной системы начал самопроизвольное движение и столкнулся с опорой видеонаблюдения. На борту находился пилот. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Последние новости
18:19
Зеленский: Украина получит от Израиля две системы PatriotДругие страны
18:16
Фото
В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памятиАрмия
18:10
В Хачмазском районе почтили память шехидовВнутренняя политика
18:09
Производство хлопковолокна в Азербайджане выросло почти на 33 %Промышленность
18:06
Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти АзербайджанаВнешняя политика
17:53
Фото
III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты вышли в финалДругие
17:46
Зеленский: Украинская делегация проведет технические встречи в США по покупке оружияВ регионе
17:40
КазМунайГаз и Eni запустили солнечную электростанцию в ЖанаозенеДругие
17:36