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В МВД Турции сообщили о нейтрализации 47 террористов 

В МВД Турции сообщили о нейтрализации 47 террористов  В течении января 2022 года силы безопасности Турции нейтрализовали 47 террористов, 34 из которых были схвачены, а 13 сложили оружие.
В регионе
4 февраля 2022 г. 23:28
В МВД Турции сообщили о нейтрализации 47 террористов 

В течении января 2022 года силы безопасности Турции нейтрализовали 47 террористов, 34 из которых были схвачены, а 13 сложили оружие.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель главы и официальный представитель МВД Турции Исмаил Чатаклы.

Из числа нейтрализованных террористов 38 были причастны к деятельности PKK, 8 - ИГИЛ, один - террористических организаций левого толка.

По его словам, за месяц в Турции предотвращено пять терактов.

Чатаклы выразил соболезнования семье Тарыка Тарджана, погибшего в прошлом месяце в районе Джизре в результате атаки террористов PKK.

Он заверил в решимости МВД Турции приложить всевозможные усилия в борьбе с терроризмом как во имя благополучия в Турции, так и в мире.

Чатаклы привел подробности операции, начатой в память старшины жандармерии, старшего сержанта Сельчука Аджара в рамках 19-го этапа операции Eren в Диярбакыре.

По его словам, в операции задействовано 310 силовиков и 20 бригад жандармерии, спецназа жандармерии и дружин.

«В прошлом месяцев в сельских районах Турции было организовано 7 795 антитеррористических операций и рейдов, в том числе пять крупных. В городах было проведено 1315 операций против ячеек преступных организаций и их пособников. В подозрении в причастности к деятельности террористов задержано 2 229 человек, из них 295 впоследствии арестовано», - добавил он.

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