В Москве сотрудник Росгвардии покончил жизнь самоубийством

Сотрудник Росгвардии покончил с собой во время отпуска в Москве, в ведомстве не связывают его смерть со служебной деятельностью, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Москве сообщили, что по факту суицида, совершенного сотрудником вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице во время нахождения в очередном отпуске, проводится проверка.

"По предварительным данным, причины трагедии не связаны со служебной деятельностью сотрудника", - уточнили в ГУ.