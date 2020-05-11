​В Москве скончались еще 55 больных COVID-19

Еще 55 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом сообщили в 11 марта в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 1 179 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Оперативный штаб также напомнил, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома, вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч из них скончались. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009.