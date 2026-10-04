Число погибших в результате крушения судна у берегов Северного Кипра возросло до 20

Число погибших при крушении быстроходного катамарана FiloJet, затонувшего в конце августа близ северокипрской Кирении, возросло до 20.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, спасатели нашли тело еще одного человека, который числился пропавшим без вести.

Личность утопленника будет установлена по итогам ДНК-анализа.

В настоящее время пропавшими без вести все еще числятся восемь человек.

Двухъярусное судно потерпело крушение 30 августа. На борту находились 267 человек, из них были спасены 239 пассажиров.