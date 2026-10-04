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    FT: Китай закрыл сотни банков для укрепления финансовой системы

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 19:58
    FT: Китай закрыл сотни банков для укрепления финансовой системы

    В Китае в прошлом году было закрыто более 670 банковских учреждений, что является рекордным показателем.

    Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Национального управления по регулированию финансовых услуг КНР.

    Закрытые учреждения в основном являются небольшими региональными банками. По подсчетам рейтингового агентства Fitch, в результате этих мер общее число банков в Китае сократилось до 3 139 - это на 23% меньше, чем в 2021 году.

    Опрошенные FT эксперты полагают, что эти меры - часть усиления надзора за небольшими кредитными организациями в условиях замедления темпов экономического роста. Низкие процентные ставки и дефляция в Китае также оказывают давление на банки на фоне затянувшегося спада в секторе недвижимости.

    По мнению Fitch, небольшие банки в Китае "остаются самым слабым звеном системы, характеризуясь низким качеством активов, низкой капитализацией и недостатками в управлении, особенно в менее развитых регионах".

    Частные банки Китайская Народная Республика (КНР)
    FT: Çin maliyyə sistemini möhkəmləndirmək üçün yüzlərlə bankı bağlayıb
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