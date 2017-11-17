В Москве шестеро обвиняемых вскрыли себе вены на заседании суда

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались перерезать себе вены на заседании в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении им срока ареста.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев.

"Сегодня на заседании шесть человек вскрыли себе лезвиями вены прямо в зале суда. Им была вызвана скорая, оказывается необходимая помощь", - сказал он.

"По обвинению в хулиганстве они находятся под стражей с 2015 года. Я уверен, что у них уже просто не выдержали нервы, это было от безысходности", - сказал адвокат.

Судебное заседание о продлении обвиняемым срока ареста было отложено.