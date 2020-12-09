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В Москве растет число жертв COVID-19

В Москве растет число жертв COVID-19 Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 75, всего в столице умер 9 571 человек.
В регионе
9 декабря 2020 г. 00:42
В Москве растет число жертв COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 75, всего в столице умер 9 571 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся. Всего в городе выявлено 660 073 случая заражения, из них 5 232 за последние сутки. Выздоровели 501 403 человека.

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