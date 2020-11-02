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В Москве растет число жертв COVID-19

В Москве растет число жертв COVID-19 Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 53.
В регионе
2 ноября 2020 г. 01:38
В Москве растет число жертв COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 53.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 6 873 человека с COVID-19.

Отметим, что в Москве выявлено 429 409 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 314 791 пациент.

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