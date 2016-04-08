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    ​В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ

    Одним из вопросов повестки дня станет повышение эффективности Содружества

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в пятницу в Москве.

    Как передает Report, одним из вопросов повестки дня станет повышение эффективности Содружества.

    Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров "на полях" СМИД проведет двусторонние встречи с коллегами.

    "Министры планируют обсудить различные аспекты развития многопланового сотрудничества и углубления внешнеполитической координации в рамках СНГ, обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам. Одной из основных тем должно стать обсуждение вопроса повышения эффективности содружества, адаптации его деятельности к современному уровню развития многостороннего взаимодействия", — сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Запланирована на пятницу и встреча главы МИД РФ с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

    Ранее руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Мамедъяров все же примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ.

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