​В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в пятницу в Москве.

Как передает Report, одним из вопросов повестки дня станет повышение эффективности Содружества.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров "на полях" СМИД проведет двусторонние встречи с коллегами.

"Министры планируют обсудить различные аспекты развития многопланового сотрудничества и углубления внешнеполитической координации в рамках СНГ, обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам. Одной из основных тем должно стать обсуждение вопроса повышения эффективности содружества, адаптации его деятельности к современному уровню развития многостороннего взаимодействия", — сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Запланирована на пятницу и встреча главы МИД РФ с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

Ранее руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что Мамедъяров все же примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ.