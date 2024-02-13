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В Москве пройдет международный форум, посвященный борьбе с неоколониализмом

В Москве пройдет международный форум, посвященный борьбе с неоколониализмом В Москве пройдет международный форум, посвященный борьбе с неоколониализмом.
В регионе
13 февраля 2024 г. 18:22
В Москве пройдет международный форум, посвященный борьбе с неоколониализмом

В Москве пройдет международный форум, посвященный борьбе с неоколониализмом.

Об этом сообщили Report в Милли Меджлисе Азербайджана.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия, депутат Низами Сафаров 15 февраля совершат визит в Москву для участия в международном форуме на тему "Борьба с современными практиками неоколониализма", организованном партией "Единая Россия".

Визит депутатов завершится 17 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada neokolonializmə dair beynəlxalq forum keçiriləcək, Azərbaycanın da mövqeyinə yer veriləcək

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