В Москве пройдет международный форум, посвященный борьбе с неоколониализмом

В Москве пройдет международный форум, посвященный борьбе с неоколониализмом.

В Москве пройдет международный форум, посвященный борьбе с неоколониализмом.

Об этом сообщили Report в Милли Меджлисе Азербайджана.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия, депутат Низами Сафаров 15 февраля совершат визит в Москву для участия в международном форуме на тему "Борьба с современными практиками неоколониализма", организованном партией "Единая Россия".

Визит депутатов завершится 17 февраля.