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    В Москве произошла стрельба в бизнес-центре - ДОПОЛНЕНО

    Полиция рассматривает версию попытки заказного убийства бизнесмена

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Москве произошла стрельба в бизнес-центре "Святогор", сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    Предварительно, есть пострадавшие. 

    "Произошла стрельба, пять выстрелов, звон разбитого стекла, человек весь в крови", - сообщают очевидцы. 

    На место происшествия приехала машина скорой помощи.

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    Полиция рассматривает версию попытки заказного убийства бизнесмена в бизнес-центре в Москве.

    Предполагается, что нападение скорее всего было связано с предпринимательской деятельностью пострадавшего.

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