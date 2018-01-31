В Москве произошла стрельба в бизнес-центре - ДОПОЛНЕНО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Москве произошла стрельба в бизнес-центре "Святогор", сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Предварительно, есть пострадавшие.

"Произошла стрельба, пять выстрелов, звон разбитого стекла, человек весь в крови", - сообщают очевидцы.

На место происшествия приехала машина скорой помощи.

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Полиция рассматривает версию попытки заказного убийства бизнесмена в бизнес-центре в Москве.

Предполагается, что нападение скорее всего было связано с предпринимательской деятельностью пострадавшего.