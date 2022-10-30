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В Москве произошла цепная авария с участием 54 автомобилей, есть пострадавшие

В Москве произошла цепная авария с участием 54 автомобилей, есть пострадавшие Несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса произошло на западе Москвы вечером в воскресенье.
В регионе
30 октября 2022 г. 23:54
В Москве произошла цепная авария с участием 54 автомобилей, есть пострадавшие

Несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса произошло на западе Москвы вечером в воскресенье.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Произошло несколько аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса Мосгортранса. В результате по уточненным данным, пострадали пять человек, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

Двоих из раненых госпитализировали. К местам аварий направили автобусы для обогрева людей. Из-за ДТП движение на Рябиновой улице перекрыли полностью в сторону Мичуринского проспекта.

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