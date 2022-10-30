В Москве произошла цепная авария с участием 54 автомобилей, есть пострадавшие

Несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса произошло на западе Москвы вечером в воскресенье.

Несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса произошло на западе Москвы вечером в воскресенье.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Произошло несколько аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса Мосгортранса. В результате по уточненным данным, пострадали пять человек, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

Двоих из раненых госпитализировали. К местам аварий направили автобусы для обогрева людей. Из-за ДТП движение на Рябиновой улице перекрыли полностью в сторону Мичуринского проспекта.