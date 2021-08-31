В Москве проходит встреча глав МИД России и Армении

В Москве проходит встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с прибывшим с рабочим визитом в Москву новоназначенным министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

В Москве проходит встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с прибывшим с рабочим визитом в Москву новоназначенным министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает российское бюро Report, комментируя повестку предстоящих переговоров, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что будут затронуты не только вопросы двустороннего сотрудничества: "Международная тема займет значительное место в наших переговорах. Отдельная тема – ситуация в Карабахе. Здесь есть целый ряд вопросов, который напрямую обсуждается и лидерами трех стран. Большую роль играет российский миротворческий контингент. Также будет затронута тема разблокирования коммуникаций в регионе".