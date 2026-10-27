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    В Москве при сходе трамвая с рельсов пострадала пассажирка

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 13:01
    В Москве при сходе трамвая с рельсов пострадала пассажирка

    Пассажирка выпала из трамвая при его сходе с рельсов на севере Москвы.

    Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.

    Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами обеих рук. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.

    Предварительной причиной ДТП могло стать попадание на рельсы инородного предмета.

    По предварительным данным, во время инцидента в салоне находились 20 человек.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Трамвай Российская Федерация (РФ)
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