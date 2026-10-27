В Москве при сходе трамвая с рельсов пострадала пассажирка

Пассажирка выпала из трамвая при его сходе с рельсов на севере Москвы.

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами обеих рук. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.

Предварительной причиной ДТП могло стать попадание на рельсы инородного предмета.

По предварительным данным, во время инцидента в салоне находились 20 человек.