В Москве при сходе трамвая с рельсов пострадала пассажирка
В регионе
- 27 октября, 2026
- 13:01
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Пассажирка выпала из трамвая при его сходе с рельсов на севере Москвы.
Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами обеих рук. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.
Предварительной причиной ДТП могло стать попадание на рельсы инородного предмета.
По предварительным данным, во время инцидента в салоне находились 20 человек.
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