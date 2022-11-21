В Москве при пожаре на цветочном складе погибли 5 человек

Количество погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы выросло до пяти.

Количество погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы выросло до пяти.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"При разборе завалов в 23:13 обнаружено тело пятого погибшего", - сказал собеседник агентства. В экстренных службах ТАСС уточнили, что судьба еще одного человека неизвестна.

Информация о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади поступила в 16:13 по бакинскому времени. Пожарные эвакуировали из здания семь человек. В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. Возгорание было локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м, позже была объявлена ликвидация открытого горения.