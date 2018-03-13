В Москве пересекли канал переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ ФСБ России пресекла канал переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона", - сообщили в ФСБ.

В результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан. "В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций", - сообщили в ФСБ.

Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.