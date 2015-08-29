​В Москве из банка вынесли мешок денег

Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ На юго-востоке Москвы произошло вооруженное ограбление Сбербанка, в результате которого была ранена одна из сотрудниц банка.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, грабитель скрылся с мешком денег.

По информации агентства, ограбление произошло вечером, в отделении Сбербанка по адресу Волгоградский проспект, 91.

Точная сумма похищенного пока устанавливается. Как уточняют в столичном департаменте здравоохранения, сотрудница филиала банка была госпитализирована в НИИ Склифософского в состоянии средней тяжести с ранением в области лопатки.

По словам представителя пресс-службы московской полиции, грабитель был вооружен травматическим пистолетом. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.