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    ​В московских аэропортах из-за сильного ветра задерживается 173 рейса

    Больше всего задержанных рейсов в Шереметьево

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сложные погодные условия привели к тому, что в московских аэропортах на прилет и вылет задерживается 173 рейса, 27 рейсов отменено.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Расписание".

    Как отмечается, во Внуково задерживается три рейса, в Домодедово — 16 рейсов, еще 14 были отменены.

    Больше всего задержанных рейсов в Шереметьево. Согласно сообщению, в московском аэропорту задержаны 154 рейса, еще 13 отменены.

    В заявлении авиаузла говорится, что рейсы задерживаются в связи со сложными погодными условиями, в частности сильным боковым ветром и метелью.

    Ранее стало известно, что синоптики Гидрометцентра России объявили в Московском регионе "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра.

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