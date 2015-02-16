​В московских аэропортах из-за сильного ветра задерживается 173 рейса

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сложные погодные условия привели к тому, что в московских аэропортах на прилет и вылет задерживается 173 рейса, 27 рейсов отменено.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Расписание".

Как отмечается, во Внуково задерживается три рейса, в Домодедово — 16 рейсов, еще 14 были отменены.

Больше всего задержанных рейсов в Шереметьево. Согласно сообщению, в московском аэропорту задержаны 154 рейса, еще 13 отменены.

В заявлении авиаузла говорится, что рейсы задерживаются в связи со сложными погодными условиями, в частности сильным боковым ветром и метелью.

Ранее стало известно, что синоптики Гидрометцентра России объявили в Московском регионе "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра.