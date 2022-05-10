Молдова попросит помощь у соседей, если страну затронет ситуация в Украине

Молдова не имеет боеспособной армии и будет вынуждена обратиться за помощью к соседним государствам, если ее затронет конфликт в Украине.

Молдова не имеет боеспособной армии и будет вынуждена обратиться за помощью к соседним государствам, если ее затронет конфликт в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.

"За все 30 лет существования Республики Молдова в армию ничего не вкладывалось. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить нашу страну, и мы будем защищать ее теми средствами, которые у нас есть, и с учетом поддержки наших соседей. Мы попросим о помощи, очевидно, мы попросим помощи наших соседей", - прокомментировал он в эфире местного телеканала ПРО-ТВ сделанные на Украине заявления о возможной атаке на непризнанное Приднестровье, где расквартирована Оперативная группа российских войск.

Вместе с тем он высказал мнение, что соседние с Молдавой Румыния и Украина не заинтересованы в эскалации ситуации. "Я не думаю, что сейчас можно высказывать свое мнение о том, что в этом случае предпримет НАТО или Румыния. Не вызывает сомнений то, что и в Бухаресте, и в Киеве понимают, в каком положении мы находимся, и конечно же они заинтересованы в том, чтобы здесь была стабильная территория, чтобы не возник еще один очаг войны, чего мы не хотим. Они тоже не хотят", - констатировал Гросу.

На прошлой неделе в Приднестровье произошла серия терактов, после которых глава республики Вадим Красносельский заявил, что их следы ведут на территорию Украины, и издал указ о введении положения максимального уровня террористической угрозы. До этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что армия страны может захватить Приднестровье, если Кишинев обратится с такой просьбой. Президент Молдовы Майя Санду ответила на это, что власти республики всегда выступали за мирное решение приднестровского конфликта и не меняют эту позицию. Она подчеркнула, что руководство страны будет препятствовать действиям, которые провоцируют опасность для граждан.