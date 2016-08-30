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    В Минфине Узбекистана опровергли слухи об аресте первого вице-премьера

    Министерство: Рустам Азимов находится на своем рабочем месте

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Первый вице-премьер Узбекистана, министр финансов Рустам Азимов находится на своем рабочем месте. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили  в приемной Минфина Узбекистана.

    "Министерство работает в обычном режиме, руководство все на месте, Рустам Садикович (Азимов — ред.) в своем кабинете", — сообщил сотрудник министерства.

    Накануне СМИ сообщили, что Азимов был взят под домашний арест после сообщений о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

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