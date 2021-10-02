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МИД Украины: Саакашвили получит нашу поддержку

МИД Украины: Саакашвили получит нашу поддержку Украина предоставит необходимую поддержку задержанному в Грузии главе исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили, так как он является гражданином Украины.
В регионе
2 октября 2021 г. 15:26
МИД Украины: Саакашвили получит нашу поддержку

Украина предоставит необходимую поддержку задержанному в Грузии главе исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили, так как он является гражданином Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба.

"Это наш гражданин, мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним все это будет обсуждаться", - прокомментировал он ситуацию украинскому изданию "Лига".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что приурочил возвращение на родину спустя восемь лет после отъезда именно к выборам в местные органы власти, которые проходят в субботу.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın XİN başçısı: “Saakaşviliyə müvafiq dəstək göstəriləcək”

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