МИД Украины: Саакашвили получит нашу поддержку

Украина предоставит необходимую поддержку задержанному в Грузии главе исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили, так как он является гражданином Украины.

Украина предоставит необходимую поддержку задержанному в Грузии главе исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили, так как он является гражданином Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба.

"Это наш гражданин, мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним все это будет обсуждаться", - прокомментировал он ситуацию украинскому изданию "Лига".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что приурочил возвращение на родину спустя восемь лет после отъезда именно к выборам в местные органы власти, которые проходят в субботу.