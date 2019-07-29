Экс-посол России в Армении претендует на пост замглавы МИД РФ

В МИД России фактически определились с кандидатами на должность замминистра иностранных дел вместо Григория Карасина, который выдвигается в Совет федерации. Как передает Report , об этом пишет российское издание "Коммерсант".

По словам нескольких информированных собеседников “Ъ”, на высокий пост рассматриваются три кандидата. Основной из них — нынешний директор консульского департамента министерства Иван Волынкин. 60-летний дипломат окончил МГИМО в 1981 году и с тех пор работает в системе МИДа. Работал в загранпредставительствах СССР и РФ в Югославии, США, Сербии и Черногории, Грузии и Македонии. С 2009 по 2013 год был помощником главы МИД РФ Сергея Лаврова, заместителем директора генерального секретариата министерства. С 2013 по 2018 год — чрезвычайный и полномочный посол России в Армении.

О том, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинет кандидатом в Совет федерации замминистра иностранных дел, статс-секретаря Григория Карасина, первой со ссылкой на источники в верхней палате сообщила газета РБК. Позже сам он подтвердил эту информацию.

Григорию Карасину 23 августа исполняется 70 лет. Согласно закону «О государственной службе», продление пребывания на ней возможно до 70 лет.