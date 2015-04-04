Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Марнеули проходит фестиваль мультиэтнической культуры "Под одним небом", сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства, на концерте будет присутствовать государственный министр Паата Закареишвили. В мероприятии принимают участие представители школ искусств, существующих в городах всех регионов Грузии и индивидуальные и самодеятельные исполнители, коллективы, ансамбли этнических меньшинств, существующие при центрах культуры.

Концерт классической музыки в рамках фестиваля "Под одним небом" пройдет в центре культуры, существующем при Марнеульском муниципалитете.

Организаторами концерта выступает аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства, региональный председатель Союза композиторов Грузии в Квемо (Нижнем) Картли, композитор Манана Алпаидзе и министерство культуры и охраны памятников Грузии.