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    В Марнеули проходит фестиваль мультиэтнической культуры

    В мероприятии примет участие государственный министр Паата Закареишвили

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Марнеули проходит  фестиваль мультиэтнической культуры "Под одним небом", сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    По информации аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства, на концерте будет присутствовать государственный министр Паата Закареишвили. В мероприятии принимают участие представители школ искусств, существующих в городах всех регионов Грузии и индивидуальные и самодеятельные исполнители, коллективы, ансамбли этнических меньшинств, существующие при центрах культуры.

    Концерт классической музыки в рамках фестиваля "Под одним небом" пройдет в центре культуры, существующем при Марнеульском муниципалитете.

    Организаторами концерта  выступает аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства, региональный председатель Союза композиторов Грузии в Квемо (Нижнем) Картли, композитор Манана Алпаидзе и министерство культуры и охраны памятников Грузии. 

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