В Махачкале введен режим КТО в связи с убийством двух железнодорожников

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Ленинском районе Махачкалы после совершенного здесь убийства двух путевых обходчиков железной дороги. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в оперативном штабе в Дагестане.

"Убийство путевых обходчиков было совершено около часа назад в районе поселка Новый Хушет Ленинского района Махачкалы", - сказал представитель оперативного штаба.

По его словам, "местность блокируется, введен режим КТО".