 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Махачкале введен режим КТО в связи с убийством двух железнодорожников

    Убийство путевых обходчиков совершено в районе поселка Новый Хушет Ленинского района Махачкалы

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Ленинском районе Махачкалы после совершенного здесь убийства двух путевых обходчиков железной дороги. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в оперативном штабе в Дагестане.

    "Убийство путевых обходчиков было совершено около часа назад в районе поселка Новый Хушет Ленинского района Махачкалы", - сказал представитель оперативного штаба.

    По его словам, "местность блокируется, введен режим КТО".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi