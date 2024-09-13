В Лондоне назвали беспочвенной высылку британских дипломатов из Москвы

Решение российских властей выслать шестерых британских дипломатов из Москвы на фоне обвинений в шпионаже не имеет под собой оснований.

Решение российских властей выслать шестерых британских дипломатов из Москвы на фоне обвинений в шпионаже не имеет под собой оснований.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

"Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны. Российские власти аннулировали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в России в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на деятельность российского государства в Европе и Великобритании. Мы не собираемся извиняться за защиту своих национальных интересов", - сказано в сообщении, которое приводит агентство PA.

Отметим, что ФСБ России заявил о выявлении в действиях шести сотрудников посольства признаков разведывательно-подрывной работы.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение ФСБ сказал, что сейчас речи не идет о разрыве дипотношений с Великобританией.