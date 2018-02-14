В Литве приостановили вещание российского канала

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение о приостановке вещания российского телеканала «РТР-Планета».
Как передает Report со ссылкой на Diena, телеканал на год лишается права выхода в эфир.
Причиной приостановки вещания стало то, что в ряде программ канала звучала информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны.
Уточняется, что комиссия выявила три подобных случая нарушения закона.
News DepartmentАвтор новости
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