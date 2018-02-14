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    В Литве приостановили вещание российского канала

    Телеканал на год лишается права выхода в эфир

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение о приостановке вещания российского телеканала «РТР-Планета».

    Как передает Report со ссылкой на Diena, телеканал на год лишается права выхода в эфир.

    Причиной приостановки вещания стало то, что в ряде программ канала звучала информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны.

    Уточняется, что комиссия выявила три подобных случая нарушения закона.

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