В Литве приостановили вещание российского канала

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение о приостановке вещания российского телеканала «РТР-Планета».

Как передает Report со ссылкой на Diena, телеканал на год лишается права выхода в эфир.

Причиной приостановки вещания стало то, что в ряде программ канала звучала информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны.

Уточняется, что комиссия выявила три подобных случая нарушения закона.