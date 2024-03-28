В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ

Граждан Кыргызстана через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в России.

Граждан Кыргызстана через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Минтруда Кыргызстана.

"Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции в России предупреждает, что через социальные сети и популярные мессенджеры ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей для участия в террористических актах на территории России", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.