В Кыргызстане проходит конференция спецслужб тюркоязычных государств

В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) проходит 24-й Конференции специальных служб тюркоязычных государств (ТЮРКОН).

В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) проходит 24-й Конференции специальных служб тюркоязычных государств (ТЮРКОН).

Об этом передает Report со ссылкой на k.news.

Во встрече принимают участие главы спецслужб Кыргызстана, Казахстана, Туреции, Узбекистанана. Азербайджан представляют начальник Службы госбезопасности Али Нагиев и замначальника Службы внешней разведки Самир Исмайлов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров приветствуя руководителей национальных служб безопасности, отметил, что глубокие исторические связи, многовековый опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества между странами и народами создают крепкую основу для укрепления взаимодействия в рамках ТЮРКОН.

Он подчеркнул, что конференция стала важной платформой сотрудничества и взаимодействия в области безопасности и уже многие годы служит востребованной площадкой для обсуждения широкого спектра профессиональных проблем, обмена опытом, выработки наиболее действенных моделей сотрудничества в области обеспечения безопасности.

"Сегодня особого внимания со стороны наших служб требует эскалация активности террористов на Ближнем Востоке и Афганистане, достигшая масштабов, угрожающих целостности некоторых государств и грозящая распространением далеко за пределы указанных регионов. Очевидно, что достичь значимых результатов в борьбе с данными угрозами и вызовами можно лишь путем последовательной и системной работы, совместными и слаженными усилиями", — сказал президент КР.

Отметим, что 20 мая 1998 года в года в Стамбуле специальными службами Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана и Турции подписан Протокол о создании ТЮРКОН. Узбекистан присоединился к нему с 2018 года.