В Кыргызстане открылась первая солнечная электростанция
В регионе
- 24 декабря, 2025
- 13:12
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл первую в стране солнечную электростанцию (СЭС), построенную в Чуйской области.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
Новая СЭС мощностью 100 мегаватт расположена на площади 230 гектаров. Инвестором проекта выступает ОсОО "Этернал Энергия". Общий объем инвестиций составил $56 млн.
Выступая на церемонии открытия, Жапаров отметил, что развитие возобновляемых источников энергии - солнечной и ветровой - является важным направлением энергетической стратегии страны наряду со строительством гидроэлектростанций.
По его словам, ввод в эксплуатацию первого солнечного объекта открывает новый этап в формировании современной, устойчивой и диверсифицированной энергосистемы Кыргызстана.
Последние новости
14:05
Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительствоИнфраструктура
13:57
Фото
На Абшероне рядом с постом дорожной полиции загорелась маршрутка - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
13:49
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снегаЭкология
13:39
AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режимеИнфраструктура
13:38
В результате ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное мореДругие страны
13:34
Корецкий: На объектах "Нафтогаза" имеются критические разрушения после российских атак дронамиДругие страны
13:32
Ираклий Кобахидзе поздравил президента АзербайджанаВнешняя политика
13:32
Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контентРелигия
13:27