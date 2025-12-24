Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 13:12
    В Кыргызстане открылась первая солнечная электростанция

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл первую в стране солнечную электростанцию (СЭС), построенную в Чуйской области.

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

    Новая СЭС мощностью 100 мегаватт расположена на площади 230 гектаров. Инвестором проекта выступает ОсОО "Этернал Энергия". Общий объем инвестиций составил $56 млн.

    Выступая на церемонии открытия, Жапаров отметил, что развитие возобновляемых источников энергии - солнечной и ветровой - является важным направлением энергетической стратегии страны наряду со строительством гидроэлектростанций.

    По его словам, ввод в эксплуатацию первого солнечного объекта открывает новый этап в формировании современной, устойчивой и диверсифицированной энергосистемы Кыргызстана.

