    В Кыргызстане обрушилась шахта

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 09:25
    В Кыргызстане обрушилась шахта

    МЧС Кыргыстана провело сложнейшую операцию по спасению шахтеров, которые оказались заблокированы на глубине 110 метров.

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

    Шахта обрушилась вчера в Сулюкте. В опасности оказались четыре человека. Сначала спасатели через специальную трубу подали кислород, а затем расчистили завалы и ближе к полуночи помогли им выйти.

    Кыргызстан шахта обрушение

