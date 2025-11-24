В Кыргызстане обрушилась шахта
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 09:25
МЧС Кыргыстана провело сложнейшую операцию по спасению шахтеров, которые оказались заблокированы на глубине 110 метров.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
Шахта обрушилась вчера в Сулюкте. В опасности оказались четыре человека. Сначала спасатели через специальную трубу подали кислород, а затем расчистили завалы и ближе к полуночи помогли им выйти.
