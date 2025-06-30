В Кыргызстане началось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) началось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) началось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, в нем принимает участие генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

В МИД Кыргызстана сообщили о том, что Армения не принимает участие в заседании, но представитель страны может принять участие во встрече по видеосвязи. МИД Армении пока никак не комментировал отсутствие министра на заседании.

Стороны обсудят международную и региональную обстановку, ее влияние на безопасность стран ОДКБ, примут заявления по проблемам, касающимся информационной безопасности и противодействия радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму, в частности из-за ситуации на Ближнем Востоке. Будет рассмотрен вопрос создания регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Кроме того, участники заседания обсудят дальнейшее взаимодействие ОДКБ с ШОС и СНГ.