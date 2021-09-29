Экс-министр обороны Армении задержан

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян задержан, передает Report со ссылкой на армянскую газету "Грапарак".
17:08
Армянские силовики пришли с обыском в дом бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".
Отмечается, что в настоящий момент идет обыск в его квартире, после чего экс-министру могут предъявить обвинение и задержать.
Параллельно идут обыски в квартирах бывшего начальника авиации Аветика Мурадяна и заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна. Последнего также вызвали в Службу национальной безопасности, отмечает издание.
По сведениям газеты, "на очереди" другой бывший министр – Сейран Оганян, и экс-глава Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров.