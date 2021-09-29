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Экс-министр обороны Армении задержан

Экс-министр обороны Армении задержан Армянские силовики пришли с обыском в дом бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".
В регионе
29 сентября 2021 г. 17:30
Экс-министр обороны Армении задержан

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян задержан, передает Report со ссылкой на армянскую газету "Грапарак".

17:08

Армянские силовики пришли с обыском в дом бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Отмечается, что в настоящий момент идет обыск в его квартире, после чего экс-министру могут предъявить обвинение и задержать.

Параллельно идут обыски в квартирах бывшего начальника авиации Аветика Мурадяна и заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна. Последнего также вызвали в Службу национальной безопасности, отмечает издание.

По сведениям газеты, "на очереди" другой бывший министр – Сейран Оганян, и экс-глава Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров.

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