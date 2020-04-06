​В Кыргызстане число зараженных коронавирусом достигло 216 человек

Количество случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане возросло на 69 за сутки - до 216.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости" об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 6 апреля 2020 года по республике выявлено 69 новых случаев заражения СOVID-19 в Кыргызстане", - заявил представитель штаба.

По его словам, все новые случаи выявлены у тех, кто находился в обсервации.

Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Сабиржан Абдикаримов, две новых смерти от коронавируса зафиксированы за сутки в стране.

"За прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще два человека в Ошской области", - заявил министр.

Таким образом, всего от коронавируса в стране погибли четверо человек. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.

По словам министра, выросло и число излечившихся. "На 6 апреля выздоровели 10 человек. Сегодня планируется выписать еще 23 человека", - заявил глава Минздрава.