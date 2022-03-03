В Киеве возле ж/д вокзала раздался мощный взрыв

В столице Украины Киеве в районе подземного перехода вокзала раздался мощный взрыв.
Как передает Report, об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По словам очевидцев, мощный взрыв случился по местному времени около 20:50 (22:50 по бакинскому). От удара дрожали окна, и включилась сигнализация на авто.
"Только что ударило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной", – сказал Геращенко.
Что именно прилетело, Геращенко пока не поведал. Вероятно, мог быть ракетный удар.
Как впоследствии заявили в Укрзализныце, российские войска нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.
Отмечается, что снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
Движение поездов продолжается.