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В Киеве возле ж/д вокзала раздался мощный взрыв

В Киеве возле ж/д вокзала раздался мощный взрыв В столице Украины Киеве в районе подземного перехода вокзала раздался мощный взрыв.
В регионе
3 марта 2022 г. 00:53
В Киеве возле ж/д вокзала раздался мощный взрыв

В столице Украины Киеве в районе подземного перехода вокзала раздался мощный взрыв.

Как передает Report, об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам очевидцев, мощный взрыв случился по местному времени около 20:50 (22:50 по бакинскому). От удара дрожали окна, и включилась сигнализация на авто.

"Только что ударило в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной", – сказал Геращенко.

Что именно прилетело, Геращенко пока не поведал. Вероятно, мог быть ракетный удар.

Как впоследствии заявили в Укрзализныце, российские войска нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Отмечается, что снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Движение поездов продолжается.

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