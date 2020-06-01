В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост

В Киеве сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро, который угрожал взорвать неизвестный.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

По данным СМИ, на мост в настоящее время не пускают ни автотранспорт, ни пешеходов. Все подъезды и подходы перекрыты красной запрещающей лентой. Кроме того, там дежурят несколько десятков полицейских.

Уточняется, что на самом мосту сначала стоял пустой поезд метрополитена, однако позже он уехал. Также на проезжей части находится автомобиль полиции и белый автобус, в котором, предположительно, находится неизвестный, который угрожал взорвать мост. Спустя время к мосту прибыл бронированный автомобиль.