В Кемеровской области РФ умерли 9 пациентов психоневрологического интерната

    В городе Прокопьевске Кемеровской области РФ умерли 9 пациентов психоневрологического интерната.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Минтруда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате.

    Отмечается, что 24 января по факту массового заражения гриппом группы А пациентов интерната в Прокопьевске началась доследственная проверка.

    Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там.

    "По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Сейчас специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы", – сообщает Минтруда.

