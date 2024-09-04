В Казахстане задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардией

Правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии республики.

Правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии республики.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

"МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД", - говорится в сообщении.

В МВД заявили о нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах и пообещали провести объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства. Однако фамилию задержанного не назвали.

На текущий момент Нацгвардию Казахстана возглавляет генерал-лейтенант Еркин Ботаканов. Его заместителями являются генерал-майор Кайрат Актанов, генерал-майор Бауржан Абжанов, генерал-майор Кайрат Умбетов, генерал-майор Константин Воронкин и генерал-майор Жандос Омаркулов.