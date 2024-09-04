В Казахстане задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардией

Правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии республики.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в МВД страны.
"МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД", - говорится в сообщении.
В МВД заявили о нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах и пообещали провести объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства. Однако фамилию задержанного не назвали.
На текущий момент Нацгвардию Казахстана возглавляет генерал-лейтенант Еркин Ботаканов. Его заместителями являются генерал-майор Кайрат Актанов, генерал-майор Бауржан Абжанов, генерал-майор Кайрат Умбетов, генерал-майор Константин Воронкин и генерал-майор Жандос Омаркулов.