О нас

В Казахстане задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардией

В Казахстане задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардией Правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии республики.
В регионе
4 сентября 2024 г. 17:48

Правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии республики.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

"МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД", - говорится в сообщении.

В МВД заявили о нетерпимости к любым проявлениям коррупции в своих рядах и пообещали провести объективное и всестороннее расследование в рамках действующего законодательства. Однако фамилию задержанного не назвали.

На текущий момент Нацгвардию Казахстана возглавляет генерал-лейтенант Еркин Ботаканов. Его заместителями являются генерал-майор Кайрат Актанов, генерал-майор Бауржан Абжанов, генерал-майор Кайрат Умбетов, генерал-майор Константин Воронкин и генерал-майор Жандос Омаркулов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi