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В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, включая иностранного гражданина, по подозрению в шпионаже, госизмене и незаконном сборе госсекретов.
В регионе
19 апреля 2022 г. 09:23
В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, включая иностранного гражданина, по подозрению в шпионаже, госизмене и незаконном сборе госсекретов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства", - говорится в пресс-релизе КНБ.

Согласно сообщению, возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж" и "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса республики.

"Следственным судом в отношении этой группы лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф "Секретно", в связи с чем иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснила пресс-служба.

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