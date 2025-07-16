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В Казахстане ужесточили наказание за "похищение невесты"

В Казахстане ужесточили наказание за "похищение невесты" В Казахстане ужесточили наказание за "похищение невесты"
В регионе
16 июля 2025 г. 17:31
В Казахстане ужесточили наказание за похищение невесты

В Казахстане значительно ужесточили наказание за "похищение невесты" – теперь несостоявшимся женихам грозит до 10 лет лишения свободы. Это вдвое больше, чем предусматривалось ранее.

Как передает казахстанское бюро Report, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил соответствующие поправки в Кодекс "О браке (супружестве) и семье".

Ранее за похищение женщин с целью принудить к замужеству в Казахстане предусматривался тюремный срок от 4 до 5 лет.

Поправки в законодательство не только увеличили срок наказания, но и расширили ответственность для всех участников преступной традиции. Так, в Уголовном кодексе появилась новая статья "Принуждение к браку". Действия родственников, удерживающих "невесту", отныне рассматриваются как "преступление, совершенное группой лиц". За это предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Вопрос об ужесточении наказания за "похищение невесты" уже давно поднимается в казахстанском обществе. По данным экспертов, в Казахстане с 2019 года было возбуждено 214 уголовных дел по факту похищения женщин, но лишь 10 из них дошли до суда.

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