​В Казахстане ускоряют оформление грузопотока из Турции

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Казахстанские государственные органы предпринимают меры для ускоренного оформления грузов, прибывающих из Турции в Казахстан через порты Баку и Актау. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила национальная палата предпринимателей (НПП) "Атамекен".

В сообщении палаты напоминается, что с декабря 2015 года ввиду введения Россией санкций в отношении турецких товаров диверсифицированы маршруты доставки грузов из Турции в Казахстан. Вследствие переориентации грузопотока на порты Баку и Актау объем паромных перевозок увеличился в 10 раз, и в порту Актау возникли сложности со своевременным оформлением и пропуском машин, следующих транзитом.

Указанный порядок утвержден 6 февраля совместным приказом министерств финансов, сельского хозяйства, национальной экономики, по инвестициям и развитию, а также Комитета национальной безопасности и устанавливает требования к контролирующим государственным органам в части проведения контроля по принципу "одного окна". Кроме того, порядок регламентирует время прохождения проверки документов, которое не должно превышать двух минут на одно транспортное средство.