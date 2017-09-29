В Казахстане создают морской антитеррористический штаб

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Казахстане планируют создать штаб по предотвращению террористических актов на море, который начнет свою работу со следующего года.

Как передает Report со ссылкой на BNews.kz, об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности республики Даулет Ергожин в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

"На сегодня все действующие штабы покрывают территорию Казахстана именно земную, на морской части у нас штабов нет, поэтому законодательно мы хотим закрепить возможность проведения антитеррористических мероприятий на море. Для этого мы должны дать соответствующие полномочия нашим пограничным службам либо представителям наших департаментов на местах", - заявил Д.Ергожин.

По его словам, при антитеррористических мероприятиях штаб будет давать соответствующие поручения по противодействию террористических актов в отношении морских объектов, суден либо просто для привлечения деятельности террористических организаций на море.

Как отметил спикер, штаб создается с целью безопасности и заблаговременного предотвращения опасности, в частности, в отношении морских нефтяных и газовых объектов.