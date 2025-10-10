В Казахстане рассчитывают на вступление в ближайшее время закона по ИИ

В Казахстане рассчитывают на принятие в ближайшее время и вступление в силу закона "Об искусственном интеллекте" (ИИ).

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявила депутат Мажилиса (Нижняя палата парламента) Екатерина Смышляева на пресс- конференции в Астане в пятницу.

"Парламентарии недавно во втором чтении приняли проект закона "Об искусственном интеллекте", а также поправки в сопутствующие законы и передали его в Сенат. Я надеюсь, что в самое ближайшее время завершится рассмотрение документа и закон будет направлен на подпись главе государства", - сказала Смышляева, отвечая на вопрос Report.

Проект закона "Об искусственном интеллекте" нацелен на создание единой правовой основы для работы с ИИ. В числе ключевых положений: правовое и организационное регулирование использования ИИ; обеспечение прозрачности и безопасности; нормы для работы с ИИ в госорганах и квазигоссекторе; уточнение прав и обязанностей всех участников ИИ-среды; расширение полномочий правительства по формированию госполитики в этой сфере.

"Основным регулятором в сфере цифрового развития будет недавно созданное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития", - ответила Смышляева.

По ее словам, некоторые моменты, в частности связанные с кибербезопасностью, будут регулироваться со стороны Комитета национальной безопасности.