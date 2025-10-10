Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    В Казахстане рассчитывают на вступление в ближайшее время закона по ИИ

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 14:10
    В Казахстане рассчитывают на вступление в ближайшее время закона по ИИ

    В Казахстане рассчитывают на принятие в ближайшее время и вступление в силу закона "Об искусственном интеллекте" (ИИ).

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявила депутат Мажилиса (Нижняя палата парламента) Екатерина Смышляева на пресс- конференции в Астане в пятницу.

    "Парламентарии недавно во втором чтении приняли проект закона "Об искусственном интеллекте", а также поправки в сопутствующие законы и передали его в Сенат. Я надеюсь, что в самое ближайшее время завершится рассмотрение документа и закон будет направлен на подпись главе государства", - сказала Смышляева, отвечая на вопрос Report.

    Проект закона "Об искусственном интеллекте" нацелен на создание единой правовой основы для работы с ИИ. В числе ключевых положений: правовое и организационное регулирование использования ИИ; обеспечение прозрачности и безопасности; нормы для работы с ИИ в госорганах и квазигоссекторе; уточнение прав и обязанностей всех участников ИИ-среды; расширение полномочий правительства по формированию госполитики в этой сфере.

    "Основным регулятором в сфере цифрового развития будет недавно созданное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития", - ответила Смышляева.

    По ее словам, некоторые моменты, в частности связанные с кибербезопасностью, будут регулироваться со стороны Комитета национальной безопасности.

    Казахстан искуственный интеллект закон Екатерина Смышляева

    Последние новости

    14:58

    ЕК начинает расследование обвинений в шпионаже в адрес еврокомиссара Вархели

    Другие страны
    14:44
    Фото

    В Ходжалинском селе Баллыджа 15 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:37

    В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%

    В регионе
    14:32

    Пакистанский представитель призвал к давлению на страны, совершающие насилие против мирных жителей

    Внешняя политика
    14:31

    Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

    Другие страны
    14:25

    СМИ: Жители сектора Газа постепенно возвращаются на север, после разрешения ЦАХАЛ

    Другие страны
    14:19

    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться

    Внешняя политика
    14:14

    Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

    Внешняя политика
    14:13

    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

    Другие страны
    Лента новостей