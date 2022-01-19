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В Казахстане приняли поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

В Казахстане приняли поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана сегодня на заседании одобрили внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого главы республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопа
В регионе
19 января 2022 г. 14:41
В Казахстане приняли поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана сегодня на заседании одобрили внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого главы республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

"Эти поправки были внесены депутатами. Вы прекрасно знаете, что это свершившееся событие, что глава государства будет возглавлять ассамблею, об этом сказал сам елбасы [лидер нации Нурсултан Назарбаев], и Совет безопасности. Поэтому там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их обсуждать. Это уже состоявшееся. Эти поправки были в ходе работы комитета. Они уточняющие, редакционные", - заявила Имашева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане собирают подписи под петицией с требованием лишить экс-президента страны Нурсултана Назарбаева неприкосновенности.

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