    В Казахстане перевернулся автобус, есть погибшие

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 10:04
    В Казахстане перевернулся пассажирский автобус, в результате чего четыре человека погибли, еще трое получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, инцидент произошел на автодороге Актау - Бейнеу.

    Пассажирский автобус марки Yutong, следовавший из города Актау в сторону села Бейнеу, опрокинулся после того, как водитель не справился с управлением. В салоне находились 50 человек. Трое пострадавших госпитализированы.

    По факту происшествия полиция Мангистауской области проводит следственные мероприятия для установления всех обстоятельств аварии.

    В информации отмечается, что автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года. Участок дороги, где произошло ДТП, относится ко II технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие, дефекты проезжей части отсутствуют, дорожные знаки установлены в полном объеме.

