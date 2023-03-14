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В Казахстане объявили режим ЧС, эвакуированы около 150 человек из-за паводков

В Казахстане объявили режим ЧС, эвакуированы около 150 человек из-за паводков На западе Казахстана из-за паводков эвакуировали около 150 человек, в Уральске и трех районах - Чингирлауском, Бурлинском и Байтереке - объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.
В регионе
14 марта 2023 г. 09:47
В Казахстане объявили режим ЧС, эвакуированы около 150 человек из-за паводков

На западе Казахстана из-за паводков эвакуировали около 150 человек, в Уральске и трех районах - Чингирлауском, Бурлинском и Байтереке - объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

Подтоплены около 50 домов, пострадавших нет, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.

В ДЧС пояснили, что в результате резкого повышения температуры до +12 градусов и интенсивного таяния снега произошел спуск большого количества талой воды с возвышенностей. Это стало причиной подтопления 48 жилых домов в Бурлинском, Сырымском и Теректинском районах области. Жертв и пострадавших нет.

Силами спасателей и местных исполнительных органов эвакуировано 149 человек, отогнано в безопасные места порядка 300 голов сельхозживотных.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействовано более 800 человек, 200 единиц техники и 100 водооткачивающих средств.

Только за прошедшие сутки на опасных участках уложено порядка 4 тыс. штук мешков с инертными материалами, откачано более 25 тыс. кубометров воды.

В целом за период подготовки и борьбы с паводками набрано и уложено более 15 тыс. мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 тыс. кубометров воды, вывезено более 300 тыс. кубометров снега, пробурено более 5 тыс. лунок, прорезано 65 тыс. квадратных метров льда.

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