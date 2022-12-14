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В Казахстане не могут найти больше 2000 единиц оружия

В Казахстане не могут найти больше 2000 единиц оружия В Казахстане до сих пор не могут нейти больше 2 тысяч единиц оружия, похищенного во время январских беспорядков.
В регионе
14 декабря 2022 г. 19:50
В Казахстане не могут найти больше 2000 единиц оружия

В Казахстане до сих пор не могут нейти больше 2 тысяч единиц оружия, похищенного во время январских беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил на брифинге замначальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

"Во время январских событий разграблены десять охотничьих магазинов, оттуда похищено 1 629 ружей. Также похищено 1 288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема найдена треть, или 958 единиц, а более двух тысяч, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы до сих пор на руках", - сказал он и допустил, что оружие остается в руках криминалитета.

По фактам хищения и хранения оружия зарегистрировано 519 досудебных расследований. За данные преступления подозреваемыми признаны 183, содержатся под стражей 11, осуждены 154 человека, в том числе к лишению свободы - 27.

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